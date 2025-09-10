У ДПС пояснили, чи може ФОП на спрощеній системі здавати частину нежитлового приміщення в оренду

У податковій роз’яснили підприємцям питання щодо здачі частини нежитлового приміщення в оренду.

Головного управління ДПС у Київській області пояснило, чи може ФОП на спрощеній системі здавати частину нежитлового приміщення в оренду.

Фізичні особи – підприємці (ФОП), які обрали спрощену систему оподаткування, часто цікавляться, чи можна здавати в оренду частину приміщення, якщо його загальна площа перевищує 900 кв. метрів. Розберемося детально.

Відповідно до ч. 1 ст. 320 Цивільного кодексу України (ЦКУ) від 16.01.2003 № 435–IV, власник має право використовувати своє майно для підприємницької діяльності, крім випадків, передбачених законом. Це правило стосується й майна, яке надається в оренду підприємцем, що перебуває на спрощеній системі оподаткування.

Водночас підпункт 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлює обмеження для платників єдиного податку 1–3 груп. Зокрема, фізичні особи – підприємці не можуть надавати в оренду:

земельні ділянки понад 0,2 га,

житлові приміщення або їх частини понад 400 кв. м,

нежитлові приміщення або їх частини понад 900 кв. м.

Таким чином, ФОП має право здавати в оренду частину нежитлового приміщення площею до 900 кв. метрів, за умови, що решта приміщення одночасно не здається в оренду, а площа частини, що надається в користування, не перевищує встановленого законодавством ліміту.

