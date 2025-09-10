Практика судов
  1. В Украине

Стартовал прием заявок на бюджетную субсидию аграриев из прифронтовых территорий

08:12, 10 сентября 2025
Прием заявок продлится до 25 сентября 2025 года.
Стартовал прием заявок на бюджетную субсидию аграриев из прифронтовых территорий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о начале приема заявок на бюджетную субсидию для сельхозпроизводителей, работающих на прифронтовых территориях. Помощь будет предоставляться из расчета на гектар обрабатываемых угодий, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай 2025 года, а также на многолетние насаждения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Прием заявок в Государственном аграрном реестре начнется 10 сентября и продлится до 25 сентября 2025 года включительно. Субсидия доступна для аграриев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях возможных или активных боевых действий, а также на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Кто может подать заявку

Право на получение субсидии имеют юридические лица и физические лица-предприниматели, которые соответствуют следующим критериям:

  • на момент подачи заявки ведут хозяйственную деятельность на территориях возможных боевых действий, активных боевых действий или территориях, где функционируют государственные электронные ресурсы, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, без определенной даты завершения боевых действий;
  • не имеют задолженностей перед бюджетом;
  • не находятся в процессе банкротства или ликвидации;
  • не имеют судимостей, не привлекались к уголовной ответственности и не находятся в розыске;
  • не внесены в санкционные списки;
  • не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
  • не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России или Беларуси.

Как подать заявку

Для получения субсидии необходимо:

  1. Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте.
  2. В разделе «Доступные программы» открыть программу поддержки и заполнить анкету соответствующей формы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минэкономики субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Верховный Суд отменил решение ВККС в отношении кандидата, который не прошел этап собеседований в конкурсе в апелляционные суды

КАС ВС указал, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду