Стартовал прием заявок на бюджетную субсидию аграриев из прифронтовых территорий

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о начале приема заявок на бюджетную субсидию для сельхозпроизводителей, работающих на прифронтовых территориях. Помощь будет предоставляться из расчета на гектар обрабатываемых угодий, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай 2025 года, а также на многолетние насаждения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Прием заявок в Государственном аграрном реестре начнется 10 сентября и продлится до 25 сентября 2025 года включительно. Субсидия доступна для аграриев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях возможных или активных боевых действий, а также на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.
Кто может подать заявку
Право на получение субсидии имеют юридические лица и физические лица-предприниматели, которые соответствуют следующим критериям:
Как подать заявку
Для получения субсидии необходимо:
