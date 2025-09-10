Стартовал прием заявок на бюджетную субсидию аграриев из прифронтовых территорий

Прием заявок продлится до 25 сентября 2025 года.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявило о начале приема заявок на бюджетную субсидию для сельхозпроизводителей, работающих на прифронтовых территориях. Помощь будет предоставляться из расчета на гектар обрабатываемых угодий, засеянных сельскохозяйственными культурами под урожай 2025 года, а также на многолетние насаждения. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Прием заявок в Государственном аграрном реестре начнется 10 сентября и продлится до 25 сентября 2025 года включительно. Субсидия доступна для аграриев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях возможных или активных боевых действий, а также на территориях активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Кто может подать заявку

Право на получение субсидии имеют юридические лица и физические лица-предприниматели, которые соответствуют следующим критериям:

на момент подачи заявки ведут хозяйственную деятельность на территориях возможных боевых действий, активных боевых действий или территориях, где функционируют государственные электронные ресурсы, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, без определенной даты завершения боевых действий;

не имеют задолженностей перед бюджетом;

не находятся в процессе банкротства или ликвидации;

не имеют судимостей, не привлекались к уголовной ответственности и не находятся в розыске;

не внесены в санкционные списки;

не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России или Беларуси.

Как подать заявку

Для получения субсидии необходимо:

Зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте. В разделе «Доступные программы» открыть программу поддержки и заполнить анкету соответствующей формы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.