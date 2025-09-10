Практика судів
Стартував прийом заявок на бюджетну субсидію аграріїв з прифронтових територій

08:12, 10 вересня 2025
Прийом заявок триватиме до 25 вересня 2025 року.
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про початок прийому заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників, які працюють на прифронтових територіях. Допомога надаватиметься з розрахунку на гектар оброблювальних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай 2025 року, а також на багаторічні насадження. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Прийом заявок у Державному аграрному реєстрі розпочнеться 10 вересня і триватиме до 25 вересня 2025 року включно. Субсидія доступна для аграріїв, які здійснюють господарську діяльність на територіях можливих або активних бойових дій, а також на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Хто може подати заявку
Право на отримання субсидії мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідають таким критеріям:

  • на момент подання заявки ведуть господарську діяльність на територіях можливих бойових дій, активних бойових дій або територіях, де функціонують державні електронні ресурси, відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, без визначеної дати завершення бойових дій;
  • не мають заборгованостей перед бюджетом;
  • не перебувають у процесі банкрутства чи ліквідації;
  • не мають судимостей, не притягалися до кримінальної відповідальності та не перебувають у розшуку;
  • не внесені до санкційних списків;
  • не включені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
  • не здійснюють господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії чи Білорусі.

Як подати заявку
Для отримання субсидії необхідно:

  1. Зареєструватися або увійти до особистого кабінету на сайті.
  2. У розділі «Доступні програми» відкрити програму підтримки та заповнити анкету відповідної форми.

