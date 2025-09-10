Стартував прийом заявок на бюджетну субсидію аграріїв з прифронтових територій

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосило про початок прийому заявок на бюджетну субсидію для сільгоспвиробників, які працюють на прифронтових територіях. Допомога надаватиметься з розрахунку на гектар оброблювальних угідь, засіяних сільськогосподарськими культурами під урожай 2025 року, а також на багаторічні насадження. Про це повідомила пресслужба міністерства.
Прийом заявок у Державному аграрному реєстрі розпочнеться 10 вересня і триватиме до 25 вересня 2025 року включно. Субсидія доступна для аграріїв, які здійснюють господарську діяльність на територіях можливих або активних бойових дій, а також на територіях активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.
Хто може подати заявку
Право на отримання субсидії мають юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідають таким критеріям:
Як подати заявку
Для отримання субсидії необхідно:
