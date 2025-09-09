Школы Одессы призвали не идти на экскурсии по городу с учениками из-за угрозы обстрела

Руководителей школ в Одессе призвали воздержаться от проведения запланированных экскурсий по городу для учеников.

В Одессе руководство школ получило рекомендацию воздержаться от организации городских экскурсий для учеников в связи с повышенным риском воздушных атак днем.

Городские власти призывают родителей быть внимательными к ситуации и контролировать, чтобы дети после уроков не находились на улице без надобности.

Как сообщили в Одесском горсовете, решение о временном запрете школьных экскурсий принято на основании полученной информации об активности вражеских беспилотников. Департамент науки и образования оперативно проинформировал руководителей всех учебных заведений о необходимости отмены плановых мероприятий вне школ.

