Школы Одессы призвали не идти на экскурсии по городу с учениками из-за угрозы обстрела

В Одессе руководство школ получило рекомендацию воздержаться от организации городских экскурсий для учеников в связи с повышенным риском воздушных атак днем.
Городские власти призывают родителей быть внимательными к ситуации и контролировать, чтобы дети после уроков не находились на улице без надобности.
Как сообщили в Одесском горсовете, решение о временном запрете школьных экскурсий принято на основании полученной информации об активности вражеских беспилотников. Департамент науки и образования оперативно проинформировал руководителей всех учебных заведений о необходимости отмены плановых мероприятий вне школ.
