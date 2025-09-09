Школи Одеси закликали не йти на екскурсії містом з учнями через загрозу обстрілу

Керівників шкіл в Одесі закликали утриматись від проведення запланованих екскурсій містом для учнів.

В Одесі керівництво шкіл отримало рекомендацію утриматися від організації міських екскурсій для учнів у зв’язку з підвищеним ризиком повітряних атак вдень.

Міська влада закликає батьків бути уважними до ситуації та контролювати, щоб діти після уроків не перебували на вулиці без потреби.

Як повідомили в Одеській міськраді, рішення про тимчасову заборону шкільних екскурсій прийнято на підставі отриманої інформації про активність ворожих безпілотників. Департамент науки та освіти оперативно проінформував керівників усіх навчальних закладів про необхідність скасування планових заходів поза межами шкіл.

Зазначимо, що вже другий день поспіль над Одесою та Одеським районом літають ворожі розвіддрони.

