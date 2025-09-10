Зачисление в страховой стаж отпуска по уходу за ребенком до трех лет — что нужно знать

Страховой стаж за период такого отпуска исчисляется на основании данных работодателя и засчитывается как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса — Пенсионный фонд.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило вопрос зачета в страховой стаж отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет (согласно Закону Украины «Об отпусках»).

Этот отпуск может быть использован полностью или частями также бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, либо лицом, усыновившим или оформившим опеку над ребенком, одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Данные о пребывании застрахованного лица в таком отпуске не отражаются ни в трудовой книжке, ни в информации из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, предоставляемой застрахованному лицу Пенсионным фондом Украины. В связи с этим зачисление периода пребывания застрахованного лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет возможно на основании данных работодателя, предоставившего такой отпуск, в виде копии соответствующего приказа.

Страховой стаж за период этого отпуска исчисляется на основании данных работодателя (копии приказа о предоставлении отпуска) и засчитывается как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса.

В ПФ добавили, что при зачислении периода отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет необходимо учитывать, что такой отпуск предоставляется только лицам, находящимся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающим по трудовому договору у физического лица.

