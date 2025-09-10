Практика судов
  1. В Украине

Зачисление в страховой стаж отпуска по уходу за ребенком до трех лет — что нужно знать

13:14, 10 сентября 2025
Страховой стаж за период такого отпуска исчисляется на основании данных работодателя и засчитывается как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса — Пенсионный фонд.
Зачисление в страховой стаж отпуска по уходу за ребенком до трех лет — что нужно знать
Фото: golos.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области разъяснило вопрос зачета в страховой стаж отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет (согласно Закону Украины «Об отпусках»).

Этот отпуск может быть использован полностью или частями также бабушкой, дедушкой или другими родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, либо лицом, усыновившим или оформившим опеку над ребенком, одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Данные о пребывании застрахованного лица в таком отпуске не отражаются ни в трудовой книжке, ни в информации из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, предоставляемой застрахованному лицу Пенсионным фондом Украины. В связи с этим зачисление периода пребывания застрахованного лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет возможно на основании данных работодателя, предоставившего такой отпуск, в виде копии соответствующего приказа.

Страховой стаж за период этого отпуска исчисляется на основании данных работодателя (копии приказа о предоставлении отпуска) и засчитывается как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса.

В ПФ добавили, что при зачислении периода отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет необходимо учитывать, что такой отпуск предоставляется только лицам, находящимся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работающим по трудовому договору у физического лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.

ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду