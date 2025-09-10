Зарахування до страхового стажу відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку — що треба знати

Страховий стаж за період цієї відпустки обчислюється на підставі даних роботодавця і зараховується до нього як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску — Пенсійний фонд.

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснило питання зарахування до страхового стажу відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (відповідно до Закону України «Про відпустки»).

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають дитину, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Дані про перебування застрахованої особи у такій відпустці не відображені ні в трудовій книжці, ні в інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка надається застрахованій особі Пенсійним фондом України. У зв’язку з цим для зарахування періоду перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку можливе на підставі даних роботодавця, який надавав таку відпустку, у вигляді копії його відповідного наказу.

Страховий стаж за період цієї відпустки обчислюється на підставі даних роботодавця, який надавав відпустку (копії відповідного наказу), і зараховується до нього як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

У ПФ додали, під час зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку треба враховувати те, що зазначена відпустка надається лише особам, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

