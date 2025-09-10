Практика судів
  1. В Україні

Зарахування до страхового стажу відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку — що треба знати

13:14, 10 вересня 2025
Страховий стаж за період цієї відпустки обчислюється на підставі даних роботодавця і зараховується до нього як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску — Пенсійний фонд.
Зарахування до страхового стажу відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку — що треба знати
Фото: golos.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області роз’яснило питання зарахування до страхового стажу відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку.

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (відповідно до Закону України «Про відпустки»).

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабусею, дідусем чи іншими родичами, які фактично доглядають дитину, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Дані про перебування застрахованої особи у такій відпустці не відображені ні в трудовій книжці, ні в інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка надається застрахованій особі Пенсійним фондом України. У зв’язку з цим для зарахування періоду перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку можливе на підставі даних роботодавця, який надавав таку відпустку, у вигляді копії його відповідного наказу.

Страховий стаж за період цієї відпустки обчислюється на підставі даних роботодавця, який надавав відпустку (копії відповідного наказу), і зараховується до нього як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

У ПФ додали, під час зарахування періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку треба враховувати те, що зазначена відпустка надається лише особам, які перебувають у трудових відносинах із підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДБР викрило директора «Центру пробації» Олега Янчука на схемі незаконного збагачення

Суми «відкатів» становили від 1000 до 6000 грн з одного працівника – Мін’юст.

Кабмін може регулювати розмір соціальних виплат військовослужбовцям, виходячи з фінансових можливостей держави — Верховний Суд

Обчислення розмірів окладів за військовими званнями військовослужбовців здійснюється, виходячи з розміру 1762 грн, а не з прожиткового мінімуму – Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу військової частини у справі про перерахунок грошового забезпечення.

Верховний Суд висловився щодо призначення покарання у разі вчинення нового злочину під час іспитового строку

У разі вчинення нового злочину під час іспитового строку, покарання, від якого особа була звільнена з випробуванням, вважається невідбутою частиною покарання та стає реальним, яке має приєднуватися до покарання за новим вироком – Верховний Суд.

Кабмін вніс новий законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Рішення ВККС повинно містити оцінку та бали по кожному критерію, за яким проводиться оцінка практичного завдання – Верховний Суд задовольнив позов кандидата до апеляційних судів

Верховний Суд скасував рішення ВККС, вказавши, що у її рішенні мають відображатися відомості про оцінку кожного елемента практичного завдання та кількість балів за кожен елемент, що буде свідчити про відсутність ознак суб`єктивного або дискримінаційного підходу ВККС під час оцінювання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду