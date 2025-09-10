В Киеве частично ограничат движение на улице Тепловозной в Дарницком районе

Ремонтные работы на пересечении с Харьковским шоссе продлятся 10 сентября.

В Дарницком районе столицы 10 сентября 2025 года с 8:00 до 17:00 будет частично ограничено движение транспорта на улице Тепловозной. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Дорожники коммунального предприятия ШЭУ Дарницкого района будут проводить текущий ремонт участка улицы на пересечении с Харьковским шоссе. В «Киевавтодоре» извинились за временные неудобства, вызванные ремонтными работами.

