У Києві частково обмежать рух на вулиці Тепловозній у Дарницькому районі

Ремонтні роботи на перетині з Харківським шосе триватимуть 10 вересня.

У Дарницькому районі столиці 10 вересня 2025 року з 8:00 до 17:00 буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Тепловозній. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники комунального підприємства ШЕУ Дарницького району проводитимуть поточний ремонт ділянки вулиці на перетині з Харківським шосе. У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності, спричинені ремонтними роботами.

