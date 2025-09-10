Практика судів
У Києві частково обмежать рух на вулиці Тепловозній у Дарницькому районі

07:54, 10 вересня 2025
Ремонтні роботи на перетині з Харківським шосе триватимуть 10 вересня.
У Києві частково обмежать рух на вулиці Тепловозній у Дарницькому районі
У Дарницькому районі столиці 10 вересня 2025 року з 8:00 до 17:00 буде частково обмежено рух транспорту на вулиці Тепловозній. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники комунального підприємства ШЕУ Дарницького району проводитимуть поточний ремонт ділянки вулиці на перетині з Харківським шосе. У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності, спричинені ремонтними роботами.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
