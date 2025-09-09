Издевался над экс-женой — апелляционный суд обязал мужчину пройти программу для обидчиков

53-летнего мужчину судили за психологическое насилие над экс-женой.

В Житомире 53-летний мужчина признан виновным в домашнем насилии над бывшей женой. Он регулярно унижал женщину, обижал ее, угрожал и запугивал, что повлекло за собой серьезные психологические страдания. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 126-1 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.

В то же время судом не применены какие-либо ограничительные меры.

После апелляционной жалобы прокуратуры решение было пересмотрено — к наказанию добавили прохождение специальной программы для обидчиков сроком на 3 месяца.

