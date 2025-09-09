Знущався над ексдружиною — апеляційний суд зобов’язав чоловіка пройти програму для кривдників

53-річного чоловіка судили за психологічне насильство над ексдружиною.

У Житомирі 53-річного чоловіка визнали винним у домашньому насильстві над колишньою дружиною. Він регулярно принижував жінку, ображав її, погрожував та залякував, що спричинило серйозні психологічні страждання. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України. Йому призначено покарання у виді 1 року обмеження волі з випробувальним строком на 1 рік.

Водночас судом не застосовано будь-яких обмежувальних заходів.

Після апеляційної скарги прокуратури рішення переглянули — до покарання додали проходження спеціальної програми для кривдників строком на 3 місяці.

