В Киеве на закупке уличных фонарей разворовали почти 14,5 млн гривен

Коммунальное предприятие закупило уличные фонари по завышенным ценам.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении уже бывшей начальнице отдела КП «Киевгорсвет». Ее подозревают в служебной халатности, в результате которой коммунальное предприятие закупило уличные фонари по завышенным ценам.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подозреваемая, согласно должностным обязанностям, должна была провести мониторинг стоимости товаров, закупаемых предприятием, и определить среднерыночные цены. Вследствие того, что должностное лицо не сделало этого должным образом, КП «Киевгорсвет» приобрело фонари по завышенным ценам. Так, по договору, заключенному в 2023 году, было переплачено почти 14,5 млн гривен.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины, а именно как служебная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия.

Отметим, что эта же бывшая должностная особа ранее получила аналогичное подозрение за закупку фонарей по завышенным ценам по договору, заключенному в 2024 году.

