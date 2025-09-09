Практика судів
У Києві на закупці вуличних ліхтарів розікрали майже 14,5 млн гривень

23:48, 9 вересня 2025
Комунальне підприємство закупило вуличні ліхтарі за завищеними цінами.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру вже колишній начальниці відділу КП «Київміськсвітло». Її підозрюють у службовій недбалості, внаслідок якої комунальне підприємство закупило вуличні ліхтарі за завищеними цінами.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підозрювана, згідно з посадовими обов’язками, мала провести моніторинг вартості товарів, які закуповувало підприємство, та визначити середньоринкові ціни. Внаслідок того, що посадовиця не зробила це належним чином, КП «Київміськсвітло» придбало ліхтарі за завищеними цінами. Так, за угодою, укладеною у 2023 році, переплатили майже 14,5 млн гривень.  

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, що ця ж експосадовиця раніше отримала аналогічну підозру за закупівлю ліхтарів за завищеними цінами за угодою, укладеною у 2024 році.

прокуратура Київ

