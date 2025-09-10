Платит ли ломбард НДС при продаже заложенных вещей — налоговая дала ответ

Стало известно, облагаются ли НДС операции ломбарда по реализации залогового имущества физического лица.

Государственная налоговая служба предоставила разъяснение относительно налогообложения НДС операций ломбардов по реализации имущества, переданного физическими лицами в залог.

Согласно Закону «О залоге», залогодержатель имеет право реализовать заложенное имущество для покрытия долга, включая проценты, штрафы и расходы, связанные с его содержанием.

Налоговый кодекс определяет, что операции по продаже товаров на территории Украины подпадают под налогообложение НДС. В то же время в нем предусмотрены исключения.

Исключения для ломбардов

Пункт 197.12 Налогового кодекса устанавливает:

операции банков и финансовых учреждений, в том числе ломбардов, по продаже залогового имущества, переданного физическими лицами или предпринимателями, которые не являются плательщиками НДС, освобождаются от налога;

освобождение касается и имущества, которое перешло в собственность кредитора в счет погашения долга по кредитному договору.

Вывод ГНС

Таким образом, если физическое лицо, которое не является плательщиком НДС, передает имущество в залог, а на него наложено взыскание, то ломбард при его продаже не начисляет НДС.

