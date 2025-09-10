Платит ли ломбард НДС при продаже заложенных вещей — налоговая дала ответ

Государственная налоговая служба предоставила разъяснение относительно налогообложения НДС операций ломбардов по реализации имущества, переданного физическими лицами в залог.
Согласно Закону «О залоге», залогодержатель имеет право реализовать заложенное имущество для покрытия долга, включая проценты, штрафы и расходы, связанные с его содержанием.
Налоговый кодекс определяет, что операции по продаже товаров на территории Украины подпадают под налогообложение НДС. В то же время в нем предусмотрены исключения.
Исключения для ломбардов
Пункт 197.12 Налогового кодекса устанавливает:
Вывод ГНС
Таким образом, если физическое лицо, которое не является плательщиком НДС, передает имущество в залог, а на него наложено взыскание, то ломбард при его продаже не начисляет НДС.
