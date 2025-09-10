Чи сплачує ломбард ПДВ, коли продає заставні речі — податкова дала відповідь

Стало відомо, чи обкладаються ПДВ операції ломбарду з реалізації заставного майна фізичної особи.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій ломбардів із реалізації майна, переданого фізичними особами у заставу.

Згідно із Законом «Про заставу», заставодержатель має право реалізувати заставлене майно для покриття боргу, включаючи відсотки, штрафи та витрати, пов’язані з його утриманням.

Податковий кодекс визначає, що операції з продажу товарів на території України підпадають під оподаткування ПДВ. Водночас у ньому передбачені винятки.

Винятки для ломбардів

Пункт 197.12 Податкового кодексу встановлює:

операції банків та фінансових установ, у тому числі ломбардів, із продажу заставного майна, переданого фізичними особами чи підприємцями, які не є платниками ПДВ, звільняються від податку;

звільнення стосується і майна, яке перейшло у власність кредитора в рахунок погашення боргу за кредитним договором.

Висновок ДПС

Таким чином, якщо фізична особа, яка не є платником ПДВ, передає майно у заставу, а на нього накладено стягнення, то ломбард при його продажу не нараховує ПДВ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.