Чи сплачує ломбард ПДВ, коли продає заставні речі — податкова дала відповідь

Державна податкова служба надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій ломбардів із реалізації майна, переданого фізичними особами у заставу.
Згідно із Законом «Про заставу», заставодержатель має право реалізувати заставлене майно для покриття боргу, включаючи відсотки, штрафи та витрати, пов’язані з його утриманням.
Податковий кодекс визначає, що операції з продажу товарів на території України підпадають під оподаткування ПДВ. Водночас у ньому передбачені винятки.
Винятки для ломбардів
Пункт 197.12 Податкового кодексу встановлює:
Висновок ДПС
Таким чином, якщо фізична особа, яка не є платником ПДВ, передає майно у заставу, а на нього накладено стягнення, то ломбард при його продажу не нараховує ПДВ.
