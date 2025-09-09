В Лондоне стартовало 30-е заседание Рамштайн

Контактная группа по обороне Украины «Рамштайн» собралась в Лондоне в гибридном формате.

30-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известное как «Рамштайн», началось в гибридном формате. В Лондоне на заседании присутствуют министр обороны Великобритании Джон Гилли, его немецкий коллега Борис Писториус, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Спасибо Великобритании и Германии за соорганизацию мероприятия, спасибо США за создание формата и всем партнерам, которые присоединились. Вся эта поддержка много значит для нас, для нашей устойчивости и возможности сдерживать российского агрессора», — отметил Шмыгаль.

