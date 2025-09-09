У Лондоні стартувало 30-те засідання Рамштайн

Контактна група з оборони України «Рамштайн» зібралася у Лондоні у гібридному форматі.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як «Рамштайн», розпочалося у гібридному форматі. У Лондоні на засіданні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, його німецький колега Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Дякую Великій Британії та Німеччині за співорганізацію заходу, дякуємо США за започаткування формату й усім партнерам, які доєдналися. Уся ця підтримка багато важить для нас, для нашої стійкості та можливості стримувати російського агресора», – зазначив Шмигаль.

