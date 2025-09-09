Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Свириденко передала МВФ запрос на новую программу поддержки Украины

18:53, 9 сентября 2025
МВФ и Украина обсудили бюджет-2026 и новую программу помощи.
Свириденко передала МВФ запрос на новую программу поддержки Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с миссией Международного валютного фонда, которая в течение последней недели работала в Киеве, проводя консультации с правительственной командой и Национальным банком Украины.

«Украина прошла рекордные 8 пересмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Но активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 года сформирован с расчетом, что война далека от завершения», — отметила Свириденко.

Во время встречи премьер-министр передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грейу письмо с запросом на новую программу сотрудничества, которая должна поддержать Украину в ближайшие годы. Стороны договорились продолжить консультации в следующие месяцы, чтобы Совет директоров МВФ принял положительное решение до конца 2025 года.

Ключевой темой обсуждения стал проект государственного бюджета на 2026 год. Свириденко подчеркнула, что приоритетами правительства остаются финансирование обороны и социальных программ. Для этого Украина активно работает над привлечением внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования. Отдельно стороны обсудили вопросы привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляцию экономики и восстановление энергетической инфраструктуры.

Фото: Юлия Свириденко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина МВФ Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Государственные и коммунальные предприятия будут жить в новых условиях – правительство приняло постановления после отмены Хозяйственного кодекса

«Ставим государственный сектор в одинаковые условия с частным сектором»: Кабмин в результате отмены Хозяйственного кодекса утвердил порядок преобразования государственных предприятий и передачи государственного и коммунального имущества.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Печатать повестки смогут областные ТЦК – Кабмин принял постановление

Правительство решило ускорить процессы печати повесток.

Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду