Свириденко передала МВФ запрос на новую программу поддержки Украины

МВФ и Украина обсудили бюджет-2026 и новую программу помощи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с миссией Международного валютного фонда, которая в течение последней недели работала в Киеве, проводя консультации с правительственной командой и Национальным банком Украины.

«Украина прошла рекордные 8 пересмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Но активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 года сформирован с расчетом, что война далека от завершения», — отметила Свириденко.

Во время встречи премьер-министр передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грейу письмо с запросом на новую программу сотрудничества, которая должна поддержать Украину в ближайшие годы. Стороны договорились продолжить консультации в следующие месяцы, чтобы Совет директоров МВФ принял положительное решение до конца 2025 года.

Ключевой темой обсуждения стал проект государственного бюджета на 2026 год. Свириденко подчеркнула, что приоритетами правительства остаются финансирование обороны и социальных программ. Для этого Украина активно работает над привлечением внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования. Отдельно стороны обсудили вопросы привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляцию экономики и восстановление энергетической инфраструктуры.

Фото: Юлия Свириденко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.