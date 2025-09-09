Свириденко передала МВФ запит на нову програму підтримки України

МВФ та Україна обговорили бюджет-2026 та нову програму допомоги.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду, яка протягом останнього тижня працювала в Києві, проводячи консультації з урядовою командою та Національним банком України.

«Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Я вдячна МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення.», – зазначила Свириденко.

Під час зустрічі прем’єр-міністерка передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом на нову програму співпраці, яка має підтримати Україну в найближчі роки. Сторони домовилися продовжити консультації в наступні місяці, щоб Рада директорів МВФ ухвалила позитивне рішення до кінця 2025 року.

Ключовою темою обговорення став проєкт державного бюджету на 2026 рік. Свириденко підкреслила, що пріоритетами уряду залишаються фінансування оборони та соціальних програм. Для цього Україна активно працює над залученням внутрішніх ресурсів і мобілізацією міжнародного фінансування. Окремо сторони обговорили питання залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляцію економіки та відновлення енергетичної інфраструктури.

