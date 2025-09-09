Практика судов
Украина передала Еврокомиссии второй отчет в рамках Пакет расширения ЕС 2025 года

21:25, 9 сентября 2025
В документе на 800 страницах описан прогресс реформ для вступления в ЕС.
Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета Министров Украины передал Европейской Комиссии второй отчет Украины в рамках Пакет расширения ЕС 2025 года.

Отчет, охватывающий период с апреля по август 2025 года, насчитывает около 800 страниц и содержит обновленную информацию о реформах и шагах, предпринятых Украиной на пути к членству в Европейском Союзе. Документ дополняет первый отчет, представленный в апреле, и является результатом работы более 135 государственных органов.

В отчете подробно описан прогресс во внедрении реформ по каждому переговорному разделу шести кластеров, а также выполнение рекомендаций, указанных в отчете Еврокомиссии в рамках пакета расширения 2024 года. Документ также отражает усилия Украины в борьбе с коррупцией, обеспечении гендерного равенства и содержит актуальную статистику за 2025 год.

«Второй вклад в рамках Пакет расширения ЕС – это не только отчет о проделанной работе, но и свидетельство нашей последовательности и приверженности реформам. Украина все глубже интегрирует европейские стандарты в правовую, экономическую и институциональную систему даже во время полномасштабной войны. Украина находится на завершающем этапе скрининга и ожидает открытия переговоров по всем шести кластерам уже в этом году. Этот отчет – результат совместной кропотливой работы более сотни государственных органов, которые ежедневно работают над тем, чтобы наша страна стала полноправным членом ЕС. Мы благодарны Еврокомиссии и партнерам за поддержку на этом пути», – заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Ожидается, что осенью 2025 года Европейская Комиссия опубликует новый отчет о прогрессе Украины в рамках Пакет расширения ЕС.

