Україна передала Єврокомісії другий звіт у межах Пакета розширення ЄС 2025 року

21:25, 9 вересня 2025
У документі на 800 сторінок описано прогрес реформ для вступу в ЄС.
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України передав Європейській Комісії другий звіт України в межах Пакета розширення ЄС 2025 року.

Звіт, що охоплює період із квітня по серпень 2025 року, налічує близько 800 сторінок і містить оновлену інформацію про реформи та кроки, здійснені Україною на шляху до членства в Європейському Союзі. Документ доповнює перший звіт, поданий у квітні, і є результатом роботи понад 135 державних органів.

У звіті детально описано прогрес у впровадженні реформ за кожним переговорним розділом шести Кластерів, а також виконання рекомендацій, зазначених у Звіті Єврокомісії в межах Пакета розширення 2024 року. Документ також відображає зусилля України в боротьбі з корупцією, забезпеченні гендерної рівності та містить актуальну статистику за 2025 рік.

«Другий внесок у межах Пакета розширення ЄС – це не лише звіт про виконану роботу, а й свідчення нашої послідовності та відданості реформам. Україна дедалі глибше інтегрує європейські стандарти у правову, економічну та інституційну систему навіть під час повномасштабної війни. Україна перебуває на завершальному етапі скринінгу та очікує відкриття переговорів за всіма шістьма Кластерами вже цього року. Цей звіт – результат спільної кропіткої роботи понад сотні державних органів, які щоденно працюють над тим, щоб наша країна стала повноправним членом ЄС. Ми вдячні Єврокомісії та партнерам за підтримку на цьому шляху», – заявив Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Очікується, що восени 2025 року Європейська Комісія опублікує новий звіт про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС.

