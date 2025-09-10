В Киеве задержали 60-летнего мужчину за изнасилование и разбойные нападения на женщин

Злоумышленник нападал на женщин в Шевченковском и Днепровском районах столицы.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 60-летнему уроженцу Черкасской области, который нападал на женщин в столице. Своих жертв он выслеживал в малолюдных местах и шел за ними.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в Шевченковском районе подозреваемый напал на 26-летнюю женщину на Лукьяновском кладбище, повалил ее на землю и пытался раздеть.

«Угрожая канцелярским ножом, он забрал ее украшения и деньги. Потерпевшая просила ее не трогать, сказав, что беременна, поэтому нападавший сразу сбежал», — заявили в прокуратуре.

Кроме того, за некоторое время до этого нападения в Днепровском районе этот мужчина напал на 20-летнюю девушку, которая возвращалась с работы. Он напал на нее сзади, приставил к ее шее нож и заставил пойти с ним в безлюдное место. Там мужчина изнасиловал девушку и забрал украшения и деньги.

По этим фактам ему сообщено о подозрении. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый в 2014 году был осужден к 14 годам лишения свободы за убийство из корыстных побуждений, грабеж и разбойное нападение. В июле этого года он вышел на свободу в связи с достижением пенсионного возраста.

