Практика судів
  1. В Україні

У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

23:30, 10 вересня 2025
Зловмисник нападав на жінок у Шевченківському та Дніпровському районах столиці.
У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 60-річному уродженцю Черкащини, який нападав на жінок у столиці. Своїх жертв він вистежував у малолюдних місцях та йшов за ними.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у Шевченківському районі підозрюваний напав на 26-річну жінку на Лук’янівському кладовищі, повалив її на землю та намагався роздягнути.

«Погрожуючи канцелярським ножем, він забрав її прикраси та гроші. Постраждала просила її не чіпати, сказавши, що вагітна, тож нападник одразу втік», - заявили у прокуратурі.

Крім того, за деякий час до цього нападу у Дніпровському районі цей чоловік напав на 20-річну дівчину, яка поверталась з роботи. Він напав на неї ззаду, приставив до її шиї ніж та змусив піти з ним у безлюдне місце. Там чоловік зґвалтував дівчину та забрав прикраси і гроші.

За цими фактами йому повідомлено про підозру. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний у 2014 році був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. У липні цього року він вийшов на волю у зв’язку із досягненням пенсійного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував постанову про підвищення посадових окладів помічникам суддів, ВРП та ВККС

До окладів помічників у Верховному Суді, ВАКС, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісій суддів застосують підвищувальний коефіцієнт 1,45, для місцевих загальних судів коефіцієнт складе 1,25.

КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду