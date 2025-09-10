У Києві затримали 60-річного чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

Зловмисник нападав на жінок у Шевченківському та Дніпровському районах столиці.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 60-річному уродженцю Черкащини, який нападав на жінок у столиці. Своїх жертв він вистежував у малолюдних місцях та йшов за ними.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у Шевченківському районі підозрюваний напав на 26-річну жінку на Лук’янівському кладовищі, повалив її на землю та намагався роздягнути.

«Погрожуючи канцелярським ножем, він забрав її прикраси та гроші. Постраждала просила її не чіпати, сказавши, що вагітна, тож нападник одразу втік», - заявили у прокуратурі.

Крім того, за деякий час до цього нападу у Дніпровському районі цей чоловік напав на 20-річну дівчину, яка поверталась з роботи. Він напав на неї ззаду, приставив до її шиї ніж та змусив піти з ним у безлюдне місце. Там чоловік зґвалтував дівчину та забрав прикраси і гроші.

За цими фактами йому повідомлено про підозру. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У прокуратурі зазначили, що підозрюваний у 2014 році був засуджений до 14 років позбавлення волі за вбивство з корисливих мотивів, грабіж та розбійний напад. У липні цього року він вийшов на волю у зв’язку із досягненням пенсійного віку.

