Как запускается механизм принудительного исполнения судебных решений – разъяснение

Минюст разъяснил, как работает принудительное исполнение судебных решений в Украине.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило механизм принудительного исполнения судебных решений, который является ключевым для восстановления справедливости и защиты прав граждан.

Исполнитель начинает принудительное исполнение решения на основании исполнительного документа, указанного в статье 3 этого Закона:

по заявлению взыскателя о принудительном исполнении решения;

по заявлению прокурора в случае представительства интересов гражданина или государства в суде;

если исполнительный документ поступил от суда в случаях, предусмотренных законом;

если исполнительный документ поступил от суда на основании определения о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения иностранного суда (суда иностранного государства, других компетентных органов иностранного государства, в полномочия которых входит рассмотрение гражданских или хозяйственных дел, иностранных или международных арбитражей) в порядке, установленном законом;

в случае если исполнительный документ поступил от Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В заявлении о принудительном исполнении решения взыскатель имеет право указать сведения, идентифицирующие должника или способствующие принудительному исполнению решения (счет/электронный кошелек должника, место работы или получения им других доходов, конкретное имущество должника и его местонахождение и т. п.), счета в банках, небанковских поставщиках платежных услуг для получения им средств, взысканных с должника, а также указывает сумму, которая частично уплачена должником по исполнительному документу, при наличии частичной уплаты. При предъявлении исполнительного документа к исполнению подаются:

в случае исполнения решения о конфискации имущества в уголовном производстве — копии описи имущества и соответствующего судебного решения. В случае отсутствия в деле описи имущества осужденного направляется справка о том, что опись имущества не проводилась;

в случае исполнения решения о конфискации имущества согласно постановлению суда — копия протокола изъятия имущества, подлежащего конфискации, либо справка об отсутствии такого имущества.

Исполнитель не позднее следующего рабочего дня со дня поступления к нему исполнительного документа выносит постановление об открытии исполнительного производства, в котором указывает об обязанности должника подать декларацию о доходах и имуществе должника, предупреждает должника об ответственности за неподачу такой декларации или внесение в нее заведомо ложных сведений.

В постановлении об открытии исполнительного производства по решению, принудительное исполнение которого предусматривает взыскание исполнительного сбора, государственный исполнитель указывает о взыскании с должника исполнительного сбора в размере, установленном статьей 27 этого Закона.

По решению неимущественного характера исполнитель в постановлении об открытии исполнительного производства указывает о необходимости исполнения должником решения в течение 10 рабочих дней (кроме решений, подлежащих немедленному исполнению, решений об установлении свиданий с ребенком).

По решению об установлении свиданий с ребенком государственный исполнитель в постановлении об открытии исполнительного производства указывает о необходимости исполнения должником решения путем обеспечения свиданий взыскателя с ребенком в порядке, определенном решением.

В случае если в заявлении взыскателя указаны счета должника в банках, других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, электронные кошельки у эмитентов электронных денег, исполнитель немедленно после открытия исполнительного производства накладывает арест на средства/электронные деньги должника.

В случае если в заявлении взыскателя указано конкретное имущество должника, исполнитель немедленно после открытия исполнительного производства проверяет в электронных государственных базах данных и реестрах наличие права собственности или другого имущественного права должника на такое имущество и накладывает на него арест. На иное имущество должника исполнитель накладывает арест в порядке, определенном статьей 56 этого Закона.

В случае если при открытии исполнительного производства исполнителем наложен арест на имущество должника, должник по согласованию с взыскателем имеет право передать ему такое имущество или реализовать его и передать средства от его реализации взыскателю в счет полного или частичного погашения долга по исполнительному документу. В случае продажи имущества должника покупатель должен внести средства за приобретенное имущество на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. После передачи имущества взыскателю или внесения покупателем средств на счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя арест с проданного имущества должника снимается по постановлению исполнителя. Если в исполнительном документе о взыскании долга указано о начислении процентов или пени до момента исполнения решения, исполнитель в постановлении об открытии исполнительного производства рассчитывает окончательную сумму процентов (пени) по правилам, определенным в исполнительном документе. До окончания исполнительного производства исполнитель по заявлению взыскателя пересчитывает размер окончательной суммы процентов (пени), подлежащих взысканию с должника, не позднее следующего дня со дня поступления заявления взыскателя о таком пересчете, о чем уведомляет должника не позднее следующего дня после осуществления пересчета. Постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения направляется органам Национальной полиции Украины для применения к лицу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

