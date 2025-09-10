Практика судов
Налоговая объяснила, может ли нотариус включать в расходы стоимость взносов на страхование работников

21:02, 10 сентября 2025
Частный нотариус не имеет права включить в состав расходов уплату за свой счет страховых взносов в пользу наемных работников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Нотариусы как лица с независимой профессиональной деятельностью могут учитывать в расходах средства, связанные с ведением работы. Правильное документальное оформление и соблюдение налоговых требований являются ключевыми для признания таких расходов.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области информирует, что налогообложение доходов, полученных физическим лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, регламентируется ст. 178 НКУ.

Налогооблагаемым доходом считается совокупный чистый доход, то есть разница между доходом и документально подтвержденными расходами, необходимыми для осуществления определенного вида независимой профессиональной деятельности. В случае неполучения справки о взятии на учет лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, объектом налогообложения являются доходы, полученные от такой деятельности без учета расходов.

НКУ не предусмотрен какой-либо перечень расходов для физических лиц, осуществляющих независимую деятельность.

Однако при определении совокупного чистого дохода частного нотариуса учитываются расходы, приведенные в Обобщающей налоговой консультации по некоторым вопросам налогообложения физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (частных нотариусов, адвокатов), утвержденной приказом ГНСУ от 24.12.2012 №1 расходов частного нотариуса, утвержденного приказом Миндоходов Украины от 30.12.2013 №884.

Так, Приказом №1185 определено, что к расходам частного нотариуса могут быть отнесены, в частности, уплата взносов в Пенсионный фонд Украины, в том числе в пользу наемных работников, и фонды общеобязательного государственного социального страхования. Страховые взносы, уплаченные частным нотариусом в пользу наемных работников по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, в указанном перечне расходов отсутствуют.

Следует отметить, что суммы страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, уплаченные работодателем, облагаются налогом в соответствии с пп. "в" пп. 164.2.16 НКУ.

