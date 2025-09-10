Практика судов
Двух школьников убили в Шаргороде в Винницкой области — подозреваемый задержан

10:36, 10 сентября 2025
Недалеко от городской больницы нашли убитыми детей в Шаргороде.
Двух школьников убили в Шаргороде в Винницкой области — подозреваемый задержан
В городе Шаргороде Винницкой области и произошла страшная трагедия — возле городской больницы нашли тела двух подростков с ножевыми ранениями. Об этом сообщил городской голова Владимир Барецкий, призвав жителей общины предоставить полиции любую информацию, которая может помочь следствию.

"В городе Шаргород произошла большая трагедия. Недалеко от городской больницы совершено нападение на двоих детей, к сожалению, с трагическими последствиями. Обращаюсь к каждому обществу с просьбой: если имеете любую информацию по этому поводу - сообщите правоохранительным органам, помогите следствию", - рассказал Барецкий.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Погибшими оказались учащиеся 10 и 11 класса одной из школ Шаргородской общины.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Верховный Суд отменил решение ВККС в отношении кандидата, который не прошел этап собеседований в конкурсе в апелляционные суды

КАС ВС указал, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

