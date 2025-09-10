Двух школьников убили в Шаргороде в Винницкой области — подозреваемый задержан

Недалеко от городской больницы нашли убитыми детей в Шаргороде.

В городе Шаргороде Винницкой области и произошла страшная трагедия — возле городской больницы нашли тела двух подростков с ножевыми ранениями. Об этом сообщил городской голова Владимир Барецкий, призвав жителей общины предоставить полиции любую информацию, которая может помочь следствию.

"В городе Шаргород произошла большая трагедия. Недалеко от городской больницы совершено нападение на двоих детей, к сожалению, с трагическими последствиями. Обращаюсь к каждому обществу с просьбой: если имеете любую информацию по этому поводу - сообщите правоохранительным органам, помогите следствию", - рассказал Барецкий.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Погибшими оказались учащиеся 10 и 11 класса одной из школ Шаргородской общины.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

