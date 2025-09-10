Двох школярів вбили у Шаргороді на Вінниччині — підозрюваного затримано

Неподалік міської лікарні знайшли вбитими дітей у Шаргороді.

В місті Шаргород Вінницької області і сталася страшна трагедія — біля міської лікарні знайшли тіла двох підлітків із ножовими пораненнями. Про це повідомив міський голова Володимир Барецький, закликавши мешканців громади надати поліції будь-яку інформацію, що може допомогти слідству.

"В місті Шаргород сталась велика трагедія. Неподалік міської лікарні скоєно напад на двох дітей, на жаль, з трагічними наслідками. Звертаюсь до кожного жителя громади з проханням: якщо маєте будь-яку інформацію з цього приводу - повідомте правоохоронні органи, допоможіть слідству", - розповів Барецький.

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Загиблими виявилися учні 10 та 11 класу однієї зі шкіл Шаргородської громади.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину.

