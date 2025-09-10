Незаконно получила более 200 тысяч гривен — будут судить депутатку облсовета, которая уклонилась от службы

Депутатка оформила прохождение медкомиссии и получила звание солдата, однако учебу фактически не посещала — за нее лишь формально оформляли документы.

Правоохранители завершили следствие в отношении депутатки Днепропетровского облсовета, которая фиктивно мобилизовалась в армию ради собственного пиара и незаконных выплат из бюджета. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В ведомстве отметили, что в этой схеме депутатке способствовал офицер Вооруженных Сил.

«Женщина оформила прохождение медкомиссии и получила звание солдата, однако учебу фактически не посещала — за нее лишь формально оформляли документы. В воинской части, где служил ее покровитель, она числилась на разных должностях — от оператора во взводе разведки до телефонистки штаба. На самом деле никакой работы не выполняла», — говорится в сообщении.

В целом за время фиктивной службы депутатка незаконно получила более 200 тыс. грн. Позже начальник учебного центра признал вину, компенсировал средства и получил условный срок за пособничество в уклонении от службы и растрату имущества.

Вместо этого сама депутатка вместе с офицером предстанут перед судом. Им инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана в военное время, а также мошенничество — в случае народной избранницы, добавили в Специализированной прокуратуре.

Теперь им обоим грозит до 10 лет заключения, а также возмещение незаконно полученных средств.

