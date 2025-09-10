Практика судов
  1. В Украине

Незаконно получила более 200 тысяч гривен — будут судить депутатку облсовета, которая уклонилась от службы

12:20, 10 сентября 2025
Депутатка оформила прохождение медкомиссии и получила звание солдата, однако учебу фактически не посещала — за нее лишь формально оформляли документы.
Незаконно получила более 200 тысяч гривен — будут судить депутатку облсовета, которая уклонилась от службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители завершили следствие в отношении депутатки Днепропетровского облсовета, которая фиктивно мобилизовалась в армию ради собственного пиара и незаконных выплат из бюджета. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В ведомстве отметили, что в этой схеме депутатке способствовал офицер Вооруженных Сил.

«Женщина оформила прохождение медкомиссии и получила звание солдата, однако учебу фактически не посещала — за нее лишь формально оформляли документы. В воинской части, где служил ее покровитель, она числилась на разных должностях — от оператора во взводе разведки до телефонистки штаба. На самом деле никакой работы не выполняла», — говорится в сообщении.

В целом за время фиктивной службы депутатка незаконно получила более 200 тыс. грн. Позже начальник учебного центра признал вину, компенсировал средства и получил условный срок за пособничество в уклонении от службы и растрату имущества.

Вместо этого сама депутатка вместе с офицером предстанут перед судом. Им инкриминируют уклонение от военной службы путем обмана в военное время, а также мошенничество — в случае народной избранницы, добавили в Специализированной прокуратуре.

Теперь им обоим грозит до 10 лет заключения, а также возмещение незаконно полученных средств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура мошенник ВСУ депутат мобилизация воинский учет военный учет женщин

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду