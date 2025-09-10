Незаконно отримала понад 200 тисяч гривень — судитимуть депутатку облради, яка ухилилася від служби

Депутатка оформила проходження медкомісії та отримала звання солдата, однак навчань фактично не відвідувала — за неї лише формально оформлювали документи.

Правоохоронці завершили слідство щодо депутатки Дніпропетровської облради, яка фіктивно мобілізувалася до війська заради власного піару та незаконних виплат із бюджету. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

У відомстві зазначили, що у цій схемі депутатці сприяв офіцер Збройних Сил.

«Жінка оформила проходження медкомісії та отримала звання солдата, однак навчань фактично не відвідувала — за неї лише формально оформлювали документи. У військовій частині, де служив її покровитель, вона значилася на різних посадах — від оператора у взводі розвідки до телефоністки штабу. Насправді жодної роботи не виконувала», - йдеться у повідомленні.

Загалом за час фіктивної служби депутатка незаконно отримала понад 200 тис. грн. Пізніше начальник навчального центру визнав провину, компенсував кошти та отримав умовний термін за пособництво в ухиленні від служби та розтрату майна.

Натомість сама депутатка разом з офіцером постануть перед судом. Їм інкримінують ухилення від військової служби шляхом обману у воєнний час, а також шахрайство у випадку народної обраниці, додали у Спеціалізованій прокуратурі.

Тепер їм обом загрожує до 10 років ув’язнення, а також відшкодування незаконно отриманих коштів.

