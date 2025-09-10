При принятии на работу лицо, которое трудоустраивается, должно предоставить военно-учетный документ.

При оформлении работы работодатель имеет право требовать от кандидата определенный перечень документов. Один из них – военно-учетный документ. Этот вопрос стал особенно актуален в условиях военного положения, ведь требования к военному учету усилились.

В Гоструда объяснили, обязан ли работник при принятии на работу предоставить военный билет.

Предприятия, учреждения и организации обязаны при принятии на работу (обучение) проверять наличие военно-учетных документов (у военнообязанных – военных билетов или временных удостоверений, а у призывников – удостоверений о приписке к призывным участкам).

Прием на работу (обучение) призывников и военнообязанных осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) военных комиссариатах, а также в случае пребывания на военном учете в СБУ и Службе внешней разведки.

Женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также являются военнообязанными и должны подать военно-учетный документ, даже если женщина принимается на должность, не связанную с медициной или фармацевтикой.

Потеряли военный билет: какой штраф придется заплатить

Каждый военнообязанный, резервист, призывник должен надежно хранить военный билет, следить за своевременным и точным внесением изменений и соблюдать правила военного учета, а его потеря или повреждение — это правонарушение.

За это предусмотрен штраф - от 510 до 850 гривен. Если это произошло повторно или во время действия военного положения, штраф больше - от 850 до 1700 гривен.

Военный билет может существовать в двух форматах: электронный, бумажный. Но только бумажный является обязательным для многих процедур. Внести изменения в учетные данные или сняться с военного учета без бумажного билета невозможно.

