При оформленні на роботу роботодавець має право вимагати від кандидата певний перелік документів. Один із них — військово-обліковий документ. Це питання стало особливо актуальним в умовах воєнного стану, адже вимоги до військового обліку посилилися.

У Держпраці пояснили, чи зобов’язаний працівник при прийнятті на роботу надати військовий квиток.

Підприємства, установи та організації зобов’язані під час прийняття на роботу (навчання) перевіряти наявність військово-облікових документів (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць).

Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки.

Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, також є військовозобов’язаними й повинні подати військово-обліковий документ, навіть за умови, коли жінка приймається на посаду, не пов’язану з медициною чи фармацевтикою.

Кожен військовозобов’язаний, резервіст, призовник має надійно зберігати військовий квиток, стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін та дотримуватися правил військового обліку, а його втрата чи пошкодження — це правопорушення.

За це передбачено штраф — від 510 до 850 гривень. Якщо це сталося повторно або під час дії воєнного стану, штраф більший — від 850 до 1700 гривень.

Військовий квиток може існувати у двох форматах: електронний, паперовий. Але лише паперовий є обов’язковим для багатьох процедур. Внести зміни до облікових даних або знятися з військового обліку без паперового квитка неможливо.

