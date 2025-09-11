Практика судов
  1. В Украине

Уход за ребенком с инвалидностью: засчитывается ли он в страховой стаж

08:42, 11 сентября 2025
Родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью, могут рассчитывать на зачисление этого времени в страховой стаж для будущей пенсии.
Уход за ребенком с инвалидностью: засчитывается ли он в страховой стаж
Период ухода за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось семь лет, может засчитываться в страховой стаж. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда в Черниговской области.

В соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», один из неработающих трудоспособных родителей, который осуществляет уход за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком (даже если инвалидность не установлена) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом.

Согласно статье 14 этого же Закона, страхователем выступает орган, выплачивающий помощь, надбавку или компенсацию за уход. Именно он уплачивает единый взнос и подает отчетность в Реестр застрахованных лиц.

Период ухода засчитывается в страховой стаж при условии, что лицо:

  • является трудоспособным (не достигло пенсионного возраста и не имеет инвалидности);
  • не работает в этот период;
  • получает помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (в частности помощь по уходу за лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью до 18 лет, государственную социальную помощь по уходу, компенсацию физическому лицу, которое предоставляет социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

Таким образом, государство гарантирует зачисление этого времени в страховой стаж для дальнейшего пенсионного обеспечения.

дети Пенсионный фонд ПФУ инвалидность

