Уход за ребенком с инвалидностью: засчитывается ли он в страховой стаж

Период ухода за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось семь лет, может засчитываться в страховой стаж. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда в Черниговской области.

В соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», один из неработающих трудоспособных родителей, который осуществляет уход за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком (даже если инвалидность не установлена) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом.

Согласно статье 14 этого же Закона, страхователем выступает орган, выплачивающий помощь, надбавку или компенсацию за уход. Именно он уплачивает единый взнос и подает отчетность в Реестр застрахованных лиц.

Период ухода засчитывается в страховой стаж при условии, что лицо:

является трудоспособным (не достигло пенсионного возраста и не имеет инвалидности);

не работает в этот период;

получает помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (в частности помощь по уходу за лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью до 18 лет, государственную социальную помощь по уходу, компенсацию физическому лицу, которое предоставляет социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе).

Таким образом, государство гарантирует зачисление этого времени в страховой стаж для дальнейшего пенсионного обеспечения.

