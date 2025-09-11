Уход за ребенком с инвалидностью: засчитывается ли он в страховой стаж

Период ухода за ребенком с инвалидностью, которому исполнилось семь лет, может засчитываться в страховой стаж. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда в Черниговской области.
В соответствии со статьей 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», один из неработающих трудоспособных родителей, который осуществляет уход за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком (даже если инвалидность не установлена) и получает соответствующую помощь, считается застрахованным лицом.
Согласно статье 14 этого же Закона, страхователем выступает орган, выплачивающий помощь, надбавку или компенсацию за уход. Именно он уплачивает единый взнос и подает отчетность в Реестр застрахованных лиц.
Период ухода засчитывается в страховой стаж при условии, что лицо:
Таким образом, государство гарантирует зачисление этого времени в страховой стаж для дальнейшего пенсионного обеспечения.
