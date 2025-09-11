Догляд за дитиною з інвалідністю: чи зараховується він до страхового стажу

Батьки, які доглядають за дитиною з інвалідністю, можуть розраховувати на зарахування цього часу до страхового стажу для майбутньої пенсії.

Період догляду за дитиною з інвалідністю, якій виповнилося сім років, може зараховуватися до страхового стажу. Про це нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду в Чернігівській області.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», один із непрацюючих працездатних батьків, який здійснює догляд за дитиною з інвалідністю чи тяжко хворою дитиною (навіть якщо інвалідність не встановлено) та отримує відповідну допомогу, вважається застрахованою особою.

Згідно зі статтею 14 цього ж Закону, страхувальником виступає орган, що виплачує допомогу, надбавку чи компенсацію за догляд. Саме він сплачує єдиний внесок та подає звітність до Реєстру застрахованих осіб.

Період догляду зараховується до страхового стажу за умови, що особа:

є працездатною (не досягла пенсійного віку та не має інвалідності);

не працює у цей період;

отримує допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства (зокрема допомогу на догляд за особою з інвалідністю з дитинства чи дитиною з інвалідністю до 18 років, державну соціальну допомогу на догляд, компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі).

Таким чином, держава гарантує зарахування цього часу до страхового стажу для подальшого пенсійного забезпечення.

