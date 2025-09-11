Автомобили для фронта пошли на бизнес: закарпатец организовал продажу гуманитарной помощи

На Закарпатье мужчина нажился на гуманитарных авто: машины для военных продал гражданским.

На Закарпатье мужчина наладил схему незаконной продажи автомобилей, ввезённых в Украину под видом гуманитарной помощи для военных. Об этом сообщает полиция региона.

Организатором оказался 48-летний житель села Межлисное Береговского района.

По данным следствия, злоумышленник организовал ввоз транспорта без уплаты таможенных платежей и налогов, но после пересечения границы не передавал машины по назначению. Вместо этого он реализовывал их гражданским лицам.

Правоохранители установили, что таким образом мужчина незаконно ввёз и продал пять автомобилей: Fiat Ducato, Nissan X-Trail, Nissan Terrano, Nissan Navara и Mazda B2500. От сделок он получил почти 1,4 млн грн прибыли.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины, то есть продаже товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершённой в значительном размере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По делу продолжается досудебное расследование.

