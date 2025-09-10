В Украине заработал новый механизм компенсации ипотеки для ВПЛ и прифронтовых жителей

В Украине в рамках программы «єОселя» начал действовать новый механизм государственной компенсации части ипотечных расходов для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Новый механизм предусматривает компенсацию 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% стоимости жилья), 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (до 150 тыс. грн годового платежа), а также до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы, такие как комиссии, сборы и страховые платежи при оформлении ипотеки. Механизм заработает после согласования взаимодействия между Пенсионным фондом Украины и банками-партнерами программы.
Условия компенсации и категории участников
Воспользоваться программой могут граждане со статусом ВПЛ или зарегистрированные на прифронтовых территориях, которые не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не отчуждали жилье в течение последних 36 месяцев (за исключением жилья на оккупированных или прифронтовых территориях, где работают государственные электронные сервисы). Условия кредитования:
Прифронтовыми считаются территории, включенные в Перечень, утвержденный Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, где продолжаются или происходили боевые действия или которые находятся под временной оккупацией без определенной даты завершения.
Требования к жилью
Как получить компенсацию
