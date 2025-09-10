В Украине заработал новый механизм компенсации ипотеки для ВПЛ и прифронтовых жителей

Государство будет покрывать до 70% первого взноса по ипотеке для ВПЛ и жителей прифронтовых регионов.

В Украине в рамках программы «єОселя» начал действовать новый механизм государственной компенсации части ипотечных расходов для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новый механизм предусматривает компенсацию 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% стоимости жилья), 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (до 150 тыс. грн годового платежа), а также до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы, такие как комиссии, сборы и страховые платежи при оформлении ипотеки. Механизм заработает после согласования взаимодействия между Пенсионным фондом Украины и банками-партнерами программы.

Условия компенсации и категории участников

Воспользоваться программой могут граждане со статусом ВПЛ или зарегистрированные на прифронтовых территориях, которые не владеют жильем на подконтрольной Украине территории и не отчуждали жилье в течение последних 36 месяцев (за исключением жилья на оккупированных или прифронтовых территориях, где работают государственные электронные сервисы). Условия кредитования:

ВПЛ получают кредит под 7%;

Льготные категории (военнослужащие ВСУ по контракту, работники сектора безопасности, медики, педагоги, ученые) на прифронтовых территориях – под 3%;

Другие жители прифронтовых территорий – под 7%.

Прифронтовыми считаются территории, включенные в Перечень, утвержденный Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, где продолжаются или происходили боевые действия или которые находятся под временной оккупацией без определенной даты завершения.

Требования к жилью

Максимальная стоимость жилья – до 2 млн грн.

Для ВПЛ – жилье не старше 20 лет.

Для жителей прифронтовых территорий: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет для других регионов и граждан с кредитом под 7%.

Как получить компенсацию

Подать заявку через приложение «Дія». Получить одобрение и выбрать банк-партнер программы. Предоставить банку пакет документов и заявление на компенсацию. Банк передает заявление в Пенсионный фонд для проверки соответствия условиям. После подтверждения оформить ипотеку с компенсацией.

