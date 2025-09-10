Практика судів
  1. В Україні

В Україні запрацював новий механізм компенсації іпотеки для ВПО та прифронтових мешканців

18:38, 10 вересня 2025
Держава покриватиме до 70% першого внеску за іпотекою для ВПО та жителів прифронтових регіонів.
В Україні в межах програми «єОселя» почав діяти новий механізм державної компенсації частини іпотечних витрат для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Новий механізм передбачає компенсацію 70% першого внеску за іпотекою (але не більше 30% вартості житла), 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування (до 150 тис. грн річного платежу), а також до 40 тис. грн на супутні витрати, такі як комісії, збори та страхові платежі при оформленні іпотеки. Механізм запрацює після узгодження взаємодії між Пенсійним фондом України та банками-партнерами програми.

Умови компенсації та категорії учасників
Скористатися програмою можуть громадяни зі статусом ВПО або зареєстровані на прифронтових територіях, які не володіють житлом на підконтрольній Україні території та не відчужували житло протягом останніх 36 місяців (за винятком житла на окупованих чи прифронтових територіях, де працюють державні електронні сервіси). Умови кредитування:

  • ВПО отримують кредит під 7%;
  • Пільгові категорії (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, працівники сектору безпеки, медики, педагоги, науковці) на прифронтових територіях – під 3%;
  • Інші мешканці прифронтових територій – під 7%.

Прифронтовими вважаються території, включені до Переліку, затвердженого Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, де тривають або відбувалися бойові дії чи які перебувають під тимчасовою окупацією без визначеної дати завершення.

Вимоги до житла

  • Максимальна вартість житла – до 2 млн грн.
  • Для ВПО – житло не старше 20 років.
  • Для мешканців прифронтових територій: не старше 20 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях; не старше 3 років для інших регіонів і громадян із кредитом під 7%.

Як отримати компенсацію

  1. Подати заявку через застосунок «Дія».
  2. Отримати схвалення та обрати банк-партнер програми.
  3. Надати банку пакет документів і заяву на компенсацію.
  4. Банк передає заяву до Пенсійного фонду для перевірки відповідності умовам.
  5. Після підтвердження оформити іпотеку з компенсацією.

