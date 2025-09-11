$12 тысяч за пересечение границы: киевлянин организовал канал выезда уклонистов через Закарпатье

Мужчина искал клиентов, а дальнейшим перенаправлением за границу занимались сообщники.

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который за 12 тысяч долларов организовывал переправку мужчин через границу на Закарпатье. Об этом сообщает городская прокуратура.

Установлено, что киевлянин в сотрудничестве с другими лицами (проводниками) организовал схему незаконного выезда военнообязанных мужчин в страны Европейского союза.

Мужчина искал клиентов, а дальнейшим перенаправлением за границу занимались сообщники. Желающие выехать из Украины должны были доехать поездом до Закарпатья, откуда их группами переправляли через границу вне официальных пунктов пропуска.

Стоимость таких услуг составляла 12 тысяч долларов с человека.

Во время получения денег киевлянин был задержан.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершённая по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

