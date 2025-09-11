Практика судов
  1. В Украине

$12 тысяч за пересечение границы: киевлянин организовал канал выезда уклонистов через Закарпатье

09:07, 11 сентября 2025
Мужчина искал клиентов, а дальнейшим перенаправлением за границу занимались сообщники.
$12 тысяч за пересечение границы: киевлянин организовал канал выезда уклонистов через Закарпатье
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который за 12 тысяч долларов организовывал переправку мужчин через границу на Закарпатье. Об этом сообщает городская прокуратура.

Установлено, что киевлянин в сотрудничестве с другими лицами (проводниками) организовал схему незаконного выезда военнообязанных мужчин в страны Европейского союза.

Мужчина искал клиентов, а дальнейшим перенаправлением за границу занимались сообщники. Желающие выехать из Украины должны были доехать поездом до Закарпатья, откуда их группами переправляли через границу вне официальных пунктов пропуска.

Стоимость таких услуг составляла 12 тысяч долларов с человека.

Во время получения денег киевлянин был задержан.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины, а именно как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершённая по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка Киев Закарпатье мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госрегистраторы будут подтверждать действия в Реестре вещных прав на недвижимость с помощью удаленной электронной подписи «Дия.Подпись»

Правительство предлагает, чтобы подтверждение регистрационных действий государственным регистратором происходило автоматически с помощью удаленной подписи «Дия.Подпись».

Систему е-нотариата и опцию расторжения брака через Дию введут до 31 декабря – программа действий Кабмина

Также Кабмин предлагает ввести дистанционное совершение нотариального действия по удостоверению доверенности в электронной форме.

Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Е-суд, е-Акциз, улучшение ЦНАП и до 6 лицензий на азартные игры через портал Дия: какие меры борьбы с коррупцией предусмотрены в Программе действий Кабмина

Судя по Программе действий правительства, бороться с коррупцией будут с помощью е-Суда, е-Акциза, усовершенствования ЦНАПов и возможности получения не менее 6 лицензий в сфере азартных игр с применением портала Дия.

Министр юстиции Герман Галущенко обсудил с миссией МВФ судебную реформу, электронный суд и е-нотариат как меры противодействия коррупции

«Где мы исключаем человеческий фактор из процесса, мы избегаем коррупции, среди таких проектов – электронный суд, е-нотариат и цифровизация исполнительного производства», – рассказал Герман Галущенко миссии МВФ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду