$12 тисяч за перетин кордону: киянин організував канал виїзду ухилянтів через Закарпаття

У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який за 12 тисяч доларів організовував переправлення чоловіків через кордон на Закарпатті. Про це повідомляє міська прокуратура.

Встановлено, що киянин у співпраці з іншими особами (провідниками) організував схему незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків до країн Євросоюзу.

Чоловік шукав клієнтів, а подальшим перенаправленням за кордон займалися спільники. Охочі виїхати з України мали доїхати потягом до Закарпаття, звідки їх групами переправляли через кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Вартість таких послуги становила 12 тисяч доларів з чоловіка.

Під час отриманні грошей киянина затримали.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3. ст. 332 КК України, а саме як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років із конфіскацією майна.

