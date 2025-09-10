Промышленное производство в Украине упало на 3,9% – Гетманцев назвал, какие отрасли пострадали больше всего

Война и структурные проблемы тормозят восстановление экономики – Даниил Гетманцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Промышленное производство в Украине за первое полугодие 2025 года снизилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя во втором квартале ситуация несколько улучшилась. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, комментируя данные экономической статистики.

По словам Гетманцева, в январе-марте 2025 года промышленность произвела только 93,9% от уровня предыдущего года, тогда как за январь-июнь этот показатель вырос до 96,1%. Однако ситуация остается сложной, особенно в добывающей промышленности, которая сократила производство на 12,6%. Наибольшее падение зафиксировано в добыче каменного и бурого угля (-36,6%) и нефтегазодобыче (-11,2%). Последнее создает дополнительные вызовы в преддверии отопительного сезона, усиливая потребность в импорте топлива, а также негативно влияет на нефтеперерабатывающую отрасль, которая сократилась на 16,6%.

В перерабатывающей промышленности отставание составляет всего 0,6%, но отдельные сектора демонстрируют значительные проблемы:

Производство пищевых продуктов снизилось на 9,2%, в частности масла и животных жиров – на 21,7%, мукомольно-крупяной продукции – на 10,6%, хлеба и мучно-кондитерских изделий – на 10,2%, сахара – на 35%.

Производство виноградных вин сократилось на 16,7%.

Текстильное производство упало на 2,1%, в частности ткацкое – на 5,3%.

Производство резиновой продукции снизилось на 21,2%.

Производство радиологического, электромедицинского и электротерапевтического оборудования сократилось на 32,8%, электродвигателей, генераторов и трансформаторов – на 23%, электрического осветительного оборудования – на 19,5%, другого электрического оборудования – на 35,9%.

Производство металлообрабатывающих машин и станков уменьшилось на 24,3%, машин для добывающей промышленности и строительства – на 37,1%, железнодорожных локомотивов и подвижного состава – на 13,1%.

Гетманцев подчеркнул, что деиндустриализация экономики Украины недопустима. Из-за полномасштабной войны страна потеряла почти треть промышленного производства. Хотя в 2023–2024 годах наблюдалось частичное восстановление, оно остается неустойчивым из-за рисков безопасности, потери производственных мощностей (в частности, в нефтегазовой и химической отраслях), дефицита кадров, структурной безработицы и ухудшения внешней экономической конъюнктуры. В частности, выезд молодых мужчин в возрасте 18–22 лет осложняет ситуацию на рынке труда, а низкие перспективы нового урожая тормозят восстановление металлургической и пищевой промышленности.

Для преодоления этих вызовов Гетманцев призвал правительство тщательно проанализировать каждую проблемную отрасль и разработать конкретные меры поддержки. Среди приоритетов он назвал расширение доступа к кредитованию, запуск страхования военных рисков и стимулирование производства в сфере военно-промышленного комплекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.