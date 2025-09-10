Промвиробництво в Україні впало на 3,9% – Гетманцев назвав, які галузі постраждали найбільше

Війна та структурні проблеми гальмують відновлення економіки – Данило Гетманцев.

Промислове виробництво в Україні за перше півріччя 2025 року знизилося на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, хоча у другому кварталі ситуація дещо покращилася. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи дані економічної статистики.

За словами Гетманцева, у січні–березні 2025 року промисловість виробила лише 93,9% від рівня попереднього року, тоді як за січень–червень цей показник зріс до 96,1%. Проте ситуація залишається складною, особливо у добувній промисловості, яка скоротила виробництво на 12,6%. Найбільше падіння зафіксовано у видобутку кам’яного та бурого вугілля (-36,6%) та нафтогазовидобуванні (-11,2%). Останнє створює додаткові виклики напередодні опалювального сезону, посилюючи потребу в імпорті палива, а також негативно впливає на нафтопереробну галузь, яка скоротилася на 16,6%.

У переробній промисловості відставання становить лише 0,6%, але окремі сектори демонструють значні проблеми:

Виробництво харчових продуктів знизилося на 9,2%, зокрема олії та тваринних жирів – на 21,7%, борошномельно-круп’яної продукції – на 10,6%, хліба та борошняно-кондитерських виробів – на 10,2%, цукру – на 35%.

Виробництво виноградних вин скоротилося на 16,7%.

Текстильне виробництво впало на 2,1%, зокрема ткацьке – на 5,3%.

Виробництво гумової продукції знизилося на 21,2%.

Виробництво радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування скоротилося на 32,8%, електродвигунів, генераторів і трансформаторів – на 23%, електричного освітлювального устаткування – на 19,5%, іншого електричного устаткування – на 35,9%.

Виробництво металообробних машин і верстатів зменшилося на 24,3%, машин для добувної промисловості та будівництва – на 37,1%, залізничних локомотивів і рухомого складу – на 13,1%.

Гетманцев наголосив, що деіндустріалізація економіки України є неприпустимою. Через повномасштабну війну країна втратила майже третину промислового виробництва. Хоча у 2023–2024 роках спостерігалося часткове відновлення, воно залишається нестійким через безпекові ризики, втрату виробничих потужностей (зокрема, у нафтогазовій і хімічній галузях), дефіцит кадрів, структурне безробіття та погіршення зовнішньої економічної кон’юнктури. Зокрема, виїзд молодих чоловіків віком 18–22 років ускладнює ситуацію на ринку праці, а низькі перспективи нового врожаю гальмують відновлення металургійної та харчової промисловості.

Для подолання цих викликів Гетманцев закликав уряд ретельно проаналізувати кожну проблемну галузь і розробити конкретні заходи підтримки. Серед пріоритетів він назвав розширення доступу до кредитування, запуск страхування військових ризиків та стимулювання виробництва у сфері військово-промислового комплексу.

