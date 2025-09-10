Что следует знать о стажировке и испытаниях при принятии на работу — объяснение Гоструда

По результатам прохождения стажировки работника могут оформить на работу или отказать в его трудоустройстве.

Во время трудоустройства работодатели часто предлагают кандидатам пройти стажировку или устанавливают испытательный срок. Эти этапы позволяют оценить профессиональные навыки работника и его соответствие занимаемой должности. В то же время важно понимать, чем отличается стажировка от испытательного срока, какие права имеет работник в каждом из случаев, а также какие условия должны быть соблюдены в соответствии с трудовым законодательством.

Что нужно знать о стажировке?

Стажировка может считаться правомерной, только если она проводится в порядке, установленном законодательством.

Целью стажировки в большинстве случаев является приобретение профессиональных умений и навыков до начала самостоятельной работы либо повышение уровня профессиональной компетентности (статья 29 Закона Украины «О занятости населения»).

Следует отметить, что стажировка, как правило, предшествует трудоустройству.

Согласно законодательству, стажировка может быть предусмотрена только для определённых категорий лиц, а именно:

студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, а также учащиеся профессионально-технических учебных заведений;

безработные;

государственные служащие в соответствии со статьёй 48 Закона Украины «О государственной службе»;

категории лиц согласно отдельным законодательным актам (например, прокурор местной прокуратуры, адвокат, нотариус и др.).

В других случаях приём работодателем работника на стажировку считается незаконным.

Оформление стажировки

Сведения о прохождении стажировки вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

По желанию стажёра запись о стажировке работодатель вносит в трудовую книжку.

Стажировка безработных осуществляется по индивидуальной программе, утверждаемой работодателем и согласованной с центром занятости. Для организации профессионального обучения безработных центры занятости заключают договор о профессиональном обучении безработного у работодателя.

Стажировка студентов и учащихся профтехучилищ осуществляется путём заключения договора о стажировке. Вместе с заключением договора работодатель утверждает индивидуальную программу стажировки и издаёт приказ о её прохождении.

Срок стажировки

Период стажировки зависит от конкретной категории лиц.

Например, стажировка студентов и учащихся профтехучилищ не может превышать 6 месяцев.

Стажировка безработных не может превышать трёх месяцев (письмо Минсоцполитики от 13.07.2016 №451/021/106-16).

Для госслужащих стажировка может проводиться с отрывом от службы сроком от одного до шести месяцев на другой должности государственной службы в другом государственном органе или за границей в соответствии с законодательством.

Оплата стажировки

Важно знать, что бесплатная стажировка действующим законодательством вообще не предусмотрена. Приведём некоторые примеры оплаты стажировки:

студенты и учащиеся профтехучилищ получают заработную плату в соответствии с установленными системами оплаты труда по нормам, расценкам, ставкам (окладам) с учётом коэффициентов, доплат и надбавок, действующих на предприятии;

безработным выплачивается пособие по безработице на время прохождения профобучения и стажировки на рабочем месте;

за госслужащим на время стажировки сохраняются его должность и заработная плата.

Кодекс законов о труде, которым регулируется порядок и процедура приёма на работу, не предусматривает стажировку при приёме на работу. Вместо этого работодатель может установить испытательный срок, что соответствует законодательству согласно статье 26 КЗоТ.

Что нужно знать об испытательном сроке?

Испытательный срок при приёме на работу может быть оговорён при заключении трудового договора с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.

Условие об испытательном сроке должно быть указано в приказе (распоряжении) о приёме на работу.

Законодательством установлены категории лиц, для которых испытание не устанавливается:

лица младше 18 лет;

молодые рабочие после окончания профессиональных учебно-воспитательных заведений;

молодые специалисты после окончания высших учебных заведений;

лица, уволенные в запас из военной или альтернативной (невоенной) службы;

лица с инвалидностью, направленные на работу по рекомендации медико-социальной экспертизы;

лица, избранные на должность;

победители конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

лица, прошедшие стажировку при приёме на работу с отрывом от основной работы;

беременные женщины;

одинокие матери, имеющие ребёнка до 14 лет или ребёнка с инвалидностью;

лица, с которыми заключается срочный трудовой договор сроком до 12 месяцев;

лица на временные и сезонные работы;

внутренне перемещённые лица;

при приёме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию;

в других случаях, если это предусмотрено законодательством.

В период действия военного положения испытание может устанавливаться для любой категории работников.

В период испытания на работников распространяется трудовое законодательство. Это означает, что в этот период работник имеет право на все гарантии, предусмотренные для работников предприятия.

Труд наёмного лица в период испытания оплачивается работодателем в обязательном порядке.

Условия и размеры оплаты труда предприятия устанавливают самостоятельно в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным и отраслевыми (региональными) соглашениями (ст. 97 КЗоТ).

Размер зарплаты зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия (ч. 2 ст. 1 Закона Украины «Об оплате труда»).

Когда срок испытания истёк, а работник продолжает работать, он считается прошедшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. В случае установления работодателем несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе он имеет право в течение срока испытания уволить такого работника, письменно предупредив его об этом за три дня.

Расторжение трудового договора по этим основаниям может быть обжаловано работником в порядке, установленном для рассмотрения трудовых споров по вопросам увольнения.

В делах о восстановлении на работе работник имеет право обратиться с иском в суд в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении. Истцы освобождаются от судебного сбора по делам о восстановлении на работе.

