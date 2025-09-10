В Киеве ограничат движение кольцевой электрички из-за ремонтных работ

Изменения в расписании кольцевой электрички будут действовать с 11 по 20 сентября.

На этой неделе и в следующие выходные в работе Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express) произойдут временные изменения из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express 10 сентября 2025 года.

Детали изменений в расписании

11 сентября: Изменения коснутся вечерних рейсов. На участке Дарница – Почайна – Святошин отменяются рейсы:

— Б22 (19:31–20:20);

— Б23 (20:31–21:20);

— Б24 (21:31–22:20);

— Б25 (22:31–23:20).

На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяются рейсы:

— А23 (19:39–20:28);

— А24 (20:39–21:28);

— А25 (21:39–22:28).

Эти рейсы будут курсировать только на полукольце по маршрутам Святошин – Вокзальная – Дарница и Дарница – Вокзальная – Святошин.

12 сентября: Изменения коснутся утренних и вечерних рейсов. На участке Дарница – Почайна – Святошин отменяются рейсы:

— Б01 (5:31–6:20);

— Б23 (20:31–21:20);

— Б24 (21:31–22:20);

— Б25 (22:31–23:20).

На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяются рейсы:

— А02 (5:39–6:28);

— А23 (19:39–20:28);

— А24 (20:39–21:28);

— А25 (21:39–22:28).

Вечерние рейсы будут курсировать только на полукольце по маршрутам Святошин – Вокзальная – Дарница и Дарница – Вокзальная – Святошин.

13 и 15 сентября: На участке Дарница – Почайна – Святошин отменяется рейс:

— Б01 (5:31–6:20).

На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяется рейс:

— А02 (6:37–7:29).

Вместо этого рейс А02 будет курсировать по маршруту Дарница – Вокзальная – Святошин.

20 сентября: С 10:00 до 16:00 поезда Kyiv City Express временно не будут курсировать.

