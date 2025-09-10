В Киеве ограничат движение кольцевой электрички из-за ремонтных работ

На этой неделе и в следующие выходные в работе Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express) произойдут временные изменения из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express 10 сентября 2025 года.
Детали изменений в расписании
— Б22 (19:31–20:20);
— Б23 (20:31–21:20);
— Б24 (21:31–22:20);
— Б25 (22:31–23:20).
На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяются рейсы:
— А23 (19:39–20:28);
— А24 (20:39–21:28);
— А25 (21:39–22:28).
Эти рейсы будут курсировать только на полукольце по маршрутам Святошин – Вокзальная – Дарница и Дарница – Вокзальная – Святошин.
— Б01 (5:31–6:20);
— Б23 (20:31–21:20);
— Б24 (21:31–22:20);
— Б25 (22:31–23:20).
На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяются рейсы:
— А02 (5:39–6:28);
— А23 (19:39–20:28);
— А24 (20:39–21:28);
— А25 (21:39–22:28).
Вечерние рейсы будут курсировать только на полукольце по маршрутам Святошин – Вокзальная – Дарница и Дарница – Вокзальная – Святошин.
— Б01 (5:31–6:20).
На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяется рейс:
— А02 (6:37–7:29).
Вместо этого рейс А02 будет курсировать по маршруту Дарница – Вокзальная – Святошин.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.