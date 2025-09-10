Практика судов
  1. В Украине

В Киеве ограничат движение кольцевой электрички из-за ремонтных работ

22:00, 10 сентября 2025
Изменения в расписании кольцевой электрички будут действовать с 11 по 20 сентября.
В Киеве ограничат движение кольцевой электрички из-за ремонтных работ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На этой неделе и в следующие выходные в работе Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express) произойдут временные изменения из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Kyiv City Express 10 сентября 2025 года.

Детали изменений в расписании

  • 11 сентября: Изменения коснутся вечерних рейсов. На участке Дарница – Почайна – Святошин отменяются рейсы:

—    Б22 (19:31–20:20);

—    Б23 (20:31–21:20);

—    Б24 (21:31–22:20);

—    Б25 (22:31–23:20).

На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяются рейсы:

—    А23 (19:39–20:28);

—    А24 (20:39–21:28);

—    А25 (21:39–22:28).

Эти рейсы будут курсировать только на полукольце по маршрутам Святошин – Вокзальная – Дарница и Дарница – Вокзальная – Святошин.

  • 12 сентября: Изменения коснутся утренних и вечерних рейсов. На участке Дарница – Почайна – Святошин отменяются рейсы:

—    Б01 (5:31–6:20);

—    Б23 (20:31–21:20);

—    Б24 (21:31–22:20);

—    Б25 (22:31–23:20).

На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяются рейсы:

—    А02 (5:39–6:28);

—    А23 (19:39–20:28);

—    А24 (20:39–21:28);

—    А25 (21:39–22:28).

Вечерние рейсы будут курсировать только на полукольце по маршрутам Святошин – Вокзальная – Дарница и Дарница – Вокзальная – Святошин.

  • 13 и 15 сентября: На участке Дарница – Почайна – Святошин отменяется рейс:

—    Б01 (5:31–6:20).

На участке Святошин – Почайна – Дарница отменяется рейс:

— А02 (6:37–7:29).

Вместо этого рейс А02 будет курсировать по маршруту Дарница – Вокзальная – Святошин.

  • 20 сентября: С 10:00 до 16:00 поезда Kyiv City Express временно не будут курсировать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин опубликовал постановление о повышении должностных окладов помощникам судей, ВСП и ВККС

К окладам помощников в Верховном Суде, ВАКС, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей применят повышающий коэффициент 1,45, для местных общих судов коэффициент составит 1,25.

КСУ принял решение по делу относительно обнародования актов органов адвокатского самоуправления

Дело, которое привело к конституционной жалобе, касалось решения Совета адвокатов Украины «Вопросы организационного обеспечения ведения Единого реестра адвокатов Украины».

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда: известны даты сдачи экзамена

Квалификационный экзамен будет происходить с 1 октября по 14 ноября.

Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

«Оптимизация сети судов может выглядеть сложной и непопулярной реформой, но ее нужно сделать», – Ирина Мудрая

В Офисе Президента сообщили об активизации работы над новой картой местных судов Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду