У Києві обмежать рух кільцевої електрички через ремонтні роботи

Зміни у розкладі кільцевої електрички діятимуть 11–20 вересня.

Цього тижня та наступних вихідних у роботі Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express) відбудуться тимчасові зміни через ремонтні роботи. Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express 10 вересня 2025 року.

Деталі змін у розкладі

11 вересня: Зміни торкнуться вечірніх рейсів. На ділянці Дарниця – Почайна – Святошин скасовуються рейси:

Б22 (19:31–20:20);

Б23 (20:31–21:20);

Б24 (21:31–22:20);

Б25 (22:31–23:20).

На ділянці Святошин – Почайна – Дарниця скасовуються рейси:

А23 (19:39–20:28);

А24 (20:39–21:28);

А25 (21:39–22:28).

Ці рейси курсуватимуть лише на півкільці за маршрутами Святошин – Вокзальна – Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.

12 вересня: Зміни зачеплять ранкові та вечірні рейси. На ділянці Дарниця – Почайна – Святошин скасовуються рейси:

Б01 (5:31–6:20);

Б23 (20:31–21:20);

Б24 (21:31–22:20);

Б25 (22:31–23:20).

На ділянці Святошин – Почайна – Дарниця скасовуються рейси:

А02 (5:39–6:28);

А23 (19:39–20:28);

А24 (20:39–21:28);

А25 (21:39–22:28).

Вечірні рейси курсуватимуть лише на півкільці за маршрутами Святошин – Вокзальна – Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.

13 та 15 вересня: На ділянці Дарниця – Почайна – Святошин скасовується рейс:

Б01 (5:31–6:20).

На ділянці Святошин – Почайна – Дарниця скасовується рейс:

А02 (6:37–7:29).

Натомість рейс А02 курсуватиме за маршрутом Дарниця – Вокзальна – Святошин.

20 вересня: З 10:00 до 16:00 поїзди Kyiv City Express тимчасово не курсуватимуть.

