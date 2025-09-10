У Києві обмежать рух кільцевої електрички через ремонтні роботи

Цього тижня та наступних вихідних у роботі Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express) відбудуться тимчасові зміни через ремонтні роботи. Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express 10 вересня 2025 року.
Деталі змін у розкладі
На ділянці Святошин – Почайна – Дарниця скасовуються рейси:
Ці рейси курсуватимуть лише на півкільці за маршрутами Святошин – Вокзальна – Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.
На ділянці Святошин – Почайна – Дарниця скасовуються рейси:
Вечірні рейси курсуватимуть лише на півкільці за маршрутами Святошин – Вокзальна – Дарниця та Дарниця – Вокзальна – Святошин.
На ділянці Святошин – Почайна – Дарниця скасовується рейс:
Натомість рейс А02 курсуватиме за маршрутом Дарниця – Вокзальна – Святошин.
