КСУ рассматривал дело о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам в случае, если решение суда еще не выполнено

По убеждению заявителя, оспариваемая норма Кодекса административного судопроизводства является неконституционной, поскольку лишает права на пересмотр судебного решения по исключительным обстоятельствам.

Первый сенат КСУ 10 сентября на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Сирякова Александра Ивановича. Об этом сообщил Конституционный Суд Украины.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Петришин сообщил, что предметом конституционного контроля в этом деле является пункт 1 части пятой статьи 361 Кодекса административного судопроизводства Украины от 6 июля 2005 года № 2747–IV (далее – Кодекс).

Оспариваемым положением Кодекса определено, что основанием для пересмотра судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами является «установленная Конституционным Судом Украины неконституционность (конституционность) закона, другого правового акта или их отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, если решение суда еще не выполнено».

Из содержания конституционной жалобы и приобщенных к ней материалов усматривается, что Сиряков А.И. был уволен с должности прокурора приказом Генерального прокурора от 21 декабря 2019 года на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закона Украины «О прокуратуре», согласно которому «прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, либо в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры».

Считая приказ нарушающим его права, заявитель в течение 2019–2021 годов оспаривал свое увольнение в судах системы судоустройства.

Конституционный Суд Украины 18 декабря 2024 года принял Решение №11-р(II)/2024 по делу о конституционных гарантиях независимости прокурора, которым признал неконституционным пункт 9 части первой статьи 51 Закона Украины «О прокуратуре» №1697–VII, в соответствии с которым прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, либо в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

В связи с принятием этого Решения Сиряков А.И. в январе 2025 года обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с заявлением о пересмотре по исключительным обстоятельствам постановления Верховного Суда от 29 сентября 2021 года, а также решений судов апелляционной и первой инстанций по своему делу.

Верховный Суд отказал в удовлетворении его заявления, указав, что Постановление Верховного Суда от 29 сентября 2021 года является судебным решением, которое «не подлежит принудительному исполнению, поэтому – в значении пункта 1 части пятой статьи 361 Кодекса – не может быть пересмотрено по исключительным обстоятельствам».

Суд исследовал материалы дела и перешел к закрытой части пленарного заседания.

На заседании присутствовал субъект права на конституционную жалобу Александр Сиряков.

