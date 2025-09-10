КСУ розглядав справу щодо перегляду судових рішень за виключними обставинами у разі, якщо рішення суду ще не виконане

На переконання заявника, оспорювана норма Кодексу адміністративного судочинства є неконституційною, оскільки позбавляє права на перегляд судового рішення за виключними обставинами.

Перший сенат КСУ 10 вересня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Сірякова Олександра Івановича. Про це повідомив Конституційний Суд України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олександр Петришин повідомив, що предметом конституційного контролю у цій справі є пункт 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747–IV (далі – Кодекс).

Оспорюваним положенням Кодексу визначено, що підставою для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є «встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Сірякова О.І. було звільнено з посади прокурора наказом Генерального прокурора від 21 грудня 2019 року на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру», згідно з яким «прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури».

Вважаючи наказ таким, що порушує його права, заявник протягом 2019–2021 років оскаржував своє звільнення в судах системи судоустрою.

Конституційний Суд України 18 грудня 2024 року ухвалив Рішення№11-р(II)/2024 у справі щодо конституційних гарантій незалежності прокурора, яким визнав неконституційним пункт 9 частини першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру» № 1697–VII, відповідно до якого прокурор звільняється з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

У зв’язку з ухваленням цього Рішення Сіряков О.І. у січні 2025 року звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду із заявою про перегляд за виключними обставинами постанови Верховного Суду від 29 вересня 2021 року, а також рішень судів апеляційної та першої інстанцій у своїй справі.

Верховний Суд відмовив у задоволенні його заяви, вказавши, що Постанова Верховного Суду від 29 вересня 2021 року є судовим рішенням, яке «не підлягає примусовому виконанню, тому – у значенні пункту 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу – не може бути переглянуте за виключними обставинами».

Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання.

На засіданні був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Олександр Сіряков.

