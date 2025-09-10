Нотариальная палата обратилась в СНБО из-за масштабного сбоя в Реестре санкций

Нотариальная палата сообщила, что получила много обращений от нотариусов из-за масштабного сбоя в работе Государственного реестра санкций, что делает невозможным получение выписок из Реестра.

10 сентября в работе Государственного реестра санкций произошел масштабный сбой, из-за которого нотариусы не могли получать необходимые подъемники. Об этом сообщает нотариальная палата Украины.

Поскольку проверка применения санкций обязательна во время нотариальных действий, неполадки в Реестре фактически заблокировали работу нотариусов. В результате граждане и компании не имели возможности должным образом оформить свои права.

Отмечается, что НПУ получила многочисленные жалобы на этот счет и обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Нотариальная палата просит сообщить о сроках устранения проблем, а в дальнейшем заранее информировать нотариусов о запланированных технических работах или возможных сбоях.

Кроме того, НПУ призывает предоставить четкий алгоритм действий для нотариусов в случае повторных проблем в работе Государственного реестра санкций, чтобы защитить права физических и юридических лиц.

