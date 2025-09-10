Нотаріальна палата звернулася до РНБО через масштабний збій у Реєстрі санкцій

Нотаріальна палата повідомила, що отримала багато звернень від нотаріусів через масштабний збій у роботі Державного реєстру санкцій, що унеможливлює отримання витягів з Реєстру.

10 вересня в роботі Державного реєстру санкцій стався масштабний збій, через який нотаріуси не могли отримувати необхідні витяги. Про це повідомляє Нотаріальна палата України.

Оскільки перевірка застосування санкцій є обов’язковою під час нотаріальних дій, неполадки в Реєстрі фактично заблокували роботу нотаріусів. У результаті громадяни та компанії не мали можливості належним чином оформити свої права.

Зазначається, що НПУ отримала численні скарги з цього приводу та звернулася до Ради національної безпеки і оборони України.

Нотаріальна палата просить повідомити про терміни усунення проблем, а надалі — завчасно інформувати нотаріусів про заплановані технічні роботи чи можливі збої.

Крім того, НПУ закликає надати чіткий алгоритм дій для нотаріусів на випадок повторних проблем у роботі Державного реєстру санкцій, щоб захистити права фізичних і юридичних осіб.

