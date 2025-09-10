Военные, которые лечатся за границей, смогут проходить ВВК без возвращения в Украину

Кабмин упростил процедуру прохождения ВЛК для военных, которые лечатся за границей.

Фото: rayon.in.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров запустил экспериментальный проект, которым предусмотрено, что отныне раненые Защитники и представители сил безопасности, находящиеся на длительном лечении в иностранных клиниках, смогут проходить военно-врачебную комиссию дистанционно, без возвращения в Украину. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Проект будет действовать один год, а его координатором станет Министерство обороны.

Участниками проекта будут военные и силовики, пострадавшие от войны с РФ и проходящие лечение за границей по государственной программе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.