Практика судів
  1. В Україні

Військові, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК без повернення в Україну

17:19, 10 вересня 2025
Кабмін спростив процедуру проходження ВЛК для військових, які лікуються за кордоном.
Військові, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК без повернення в Україну
Фото: rayon.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів запустив експериментальний проект яким передбачено, що відтепер поранені Захисники та представники сил безпеки, що перебувають на тривалому лікуванні в іноземних клініках, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно, без повернення в Україну. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Проект діятиме один рік, а його координатором буде Міністерство оборони.

Учасниками проекту будуть військові та силовики, які постраждали від війни з РФ і лікуються за кордоном за державною програмою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України ВЛК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Депутати пропонують спростити перебування в Україні представникам «колоніальних народів РФ», які зазнали утисків — включно з громадянами РФ

Законопроект про спрощення процедур в’їзду та легалізації перебування в Україні для «представників колоніальних народів РФ», зокрема, громадян РФ, які зазнали утисків, який вніс Ярослав Юрчишин разом з колегами, рекомендували до прийняття.

Верховний Суд вказав, що грошова компенсація за зруйноване до 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії житло виплачується в межах 300 000 грн

Те, що держава потім розробила інші механізми компенсації, не свідчить про дискримінацію громадян, житло яких було зруйноване до 24 лютого – Верховний Суд.

ДБР викрило директора «Центру пробації» Олега Янчука на схемі незаконного збагачення

Суми «відкатів» становили від 1000 до 6000 грн з одного працівника – Мін’юст.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду