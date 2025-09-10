Військові, які лікуються за кордоном, зможуть проходити ВЛК без повернення в Україну

Кабмін спростив процедуру проходження ВЛК для військових, які лікуються за кордоном.

Кабінет Міністрів запустив експериментальний проект яким передбачено, що відтепер поранені Захисники та представники сил безпеки, що перебувають на тривалому лікуванні в іноземних клініках, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно, без повернення в Україну. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Проект діятиме один рік, а його координатором буде Міністерство оборони.

Учасниками проекту будуть військові та силовики, які постраждали від війни з РФ і лікуються за кордоном за державною програмою.

