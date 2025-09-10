Правительство утвердило Программу действий на 2025 год и передало ее в Верховную Раду

Кабмин утвердил Программу действий с 12 приоритетами, включая оборону, евроинтеграцию, поддержку ветеранов и развитие экономики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров утвердил Программу действий правительства на 2025 год и направил документ на рассмотрение парламента.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в программе определены 12 ключевых приоритетов: безопасность и оборона, евроинтеграция, антикоррупция, благосостояние, поддержка ветеранов, макрофинансы и реформы, развитие бизнеса, образование и наука, медицина и спорт, восстановление, стабильность зимой и культура.

По ее словам, документ определяет шаги для укрепления обороноспособности, поддержки армии, наращивания производства вооружений, защиты граждан, развития экономики и подготовки Украины к членству в ЕС.

Программа впервые была представлена 18 августа для народных депутатов, международных партнеров и представителей аналитических центров. После этого правительство собрало предложения для доработки — от экспертов, бизнеса, общественных организаций и граждан.

Всего поступило 683 предложения, из которых больше всего касались Министерства экономики (184) и Министерства развития общин и территорий (80). Большинство замечаний учли полностью или частично, значительная их часть уже реализуется в рамках действующих стратегий.

«Я благодарю всех, кто присоединился к созданию программы с конструктивными предложениями. Теперь работаем над воплощением запланированного», — отметила Свириденко.

Среди приоритетов Кабмина:

1. Безопасность и оборона.

Половина бюджета вооружений должна направляться украинским производителям. Запланирован запуск Defence City и создание совместных производств с мировыми компаниями, в частности Rheinmetall и BAE Systems.

2. Евроинтеграция.

До конца года Украина намерена начать переговоры с ЕС о вступлении по шести кластерам.

3. Антикоррупция.

С начала работы нового правительства была перезапущена деятельность БЭБ, АРМА и Таможни. Среди дальнейших шагов — цифровые сервисы е-Нотариат, е-Суд и ЦНАП 2.0.

4. Благосостояние — это помощь тем, кто нуждается в помощи.

Предусмотрены компенсации за разрушенное жилье, изменения в пенсионной системе и социальных услугах. В 2025–2026 годах на развитие прифронтовых регионов планируется 75 млрд грн. Программы поддержки охватят 180 тыс. семей при рождении ребенка и 100 тыс. семей с детьми до трех лет благодаря инициативам еЯсли и еСадок.

5. Ветеранская политика.

В планах правительства — принятие Кодекса законов о Защитниках и Защитницах, открытие ветеранских пространств, выдача жилищных сертификатов и грантов для бизнеса ветеранов.

6. Макрофинансы и реформы.

Украина получила заверения партнеров в финансовой поддержке объемом 37,4 млрд долларов на 2026–2027 годы. Ожидается новая программа МВФ и принятие обновленного Таможенного кодекса.

7. Бизнес.

До 2026 года планируется привлечение более 5 млрд евро инвестиций. Первый проект Американо-Украинского фонда восстановления оценивается в 100 млн долларов. Политика «Сделано в Украине» получит 55 млрд грн. Бизнес будет иметь пятилетний период без проверок, ожидается дерегуляция и поступления 12 млрд грн от приватизации, включая санкционные активы. Отдельно планируются агрохабы Grain Ukraine и Food from Ukraine, а также масштабный проект по орошению.

8. Здравоохранение и спорт.

Зарплаты врачей первичного звена и скорой помощи вырастут до 35 тыс. грн. Дополнительные стимулы предусмотрены для медиков в селах и прифронтовых регионах. Планируется ежегодный чекап для украинцев 40+, открытие 200 Центров ментального здоровья и 300 реабилитационных пространств. В спорте — привлечение 3 млн украинцев к массовым проектам, создание Olympic Lab и внедрение инициативы ЕС «Молодежная гарантия».

9. Образование и наука.

Повышение квалификации пройдут 100 тыс. учителей и 50 тыс. воспитателей, будет открыто 500 детских садов. Запланирована реформа финансирования высшего образования и науки, запуск ScienceCity, гранты для 2000 молодых исследователей и развитие STEM-аспирантуры. К 2026 году предусмотрено 10 совместных научно-технических проектов с бизнесом, а программа «Мрия» охватит 1,1 млн детей.

10. Восстановление.

Создается Фонд Восстановления и комплексный план восстановления жилья, энергетики и инфраструктуры. Запускается программа «ВідновиДім» и специальные программы возвращения украинцев с жильем, работой и социальной поддержкой. Также планируется механизм множественного гражданства.

11. Культура.

К 2025 году начнется реставрация как минимум 10 объектов культурного наследия, а к 2026-му будет инвестировано 500 млн грн в его восстановление. Планируется оцифровка 100 тыс. музейных экспонатов и создание реестра всех объектов национального значения.

12. Зимняя стабильность.

Правительство планирует накопить 13,2 млрд кубов газа, запустить новые генерирующие мощности и усилить защиту энергетической инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.